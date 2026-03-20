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Crime
Operação “Almocreve”. Sobe para 19 o número de detidos
20 mar, 2026 - 12:49 • Olímpia Mairos
Organização criminosa transnacional terá movimentado cerca de 30 milhões de euros através de um “serviço de branqueamento” com ramificações em vários países.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais dois suspeitos no âmbito da operação “Almocreve”, elevando para 19 o número total de detidos numa investigação relacionada com crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada.
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Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que os dois homens foram intercetados quando “estavam em trânsito por território nacional, cuja presença estaria relacionada com a prática da atividade criminosa”.
A investigação incide sobre “uma organização criminosa de caráter transnacional, gerida a partir do estrangeiro”, controlada por cidadãos angolanos e brasileiros, que utilizava o sistema bancário para movimentar fundos ilícitos.
Operação “Almocreve”
PJ detém 15 suspeitos em operação ligada a burlas de 30 milhões de euros
Operação “Almocreve” visou organização transnacion(...)
Segundo a PJ, o grupo disponibilizava “um ‘serviço de branqueamento’ a outras estruturas criminosas”, criando circuitos financeiros complexos.
“Mediante o pagamento de uma taxa que podia atingir 50% do montante a branquear, a organização criava cadeias de contas em catadupa”, permitindo o retorno “limpo” do dinheiro ilícito, acrescenta a PJ.
No total, estão em causa “movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros”, dos quais cerca de 2,5 milhões correspondem a prejuízos já identificados, sobretudo em empresas europeias.
A PJ indica ainda que, no decurso da operação, “foram já detidos 19 suspeitos”, incluindo detenções em Portugal e no estrangeiro.
A operação teve também dimensão internacional, com “outros dois detidos em Espanha e um terceiro em França, em cumprimento de mandados de detenção europeus”.
No que diz respeito às medidas de coação, foi determinada “prisão preventiva a 10 dos detidos, proibição de se ausentar do país, proibição de contacto com os restantes arguidos e apresentações semanais a três dos detidos; e manteve-se o TIR a quatro dos detidos”, indica a PJ.
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