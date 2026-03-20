Operação “Almocreve”. Sobe para 19 o número de detidos

A investigação incide sobre “uma organização criminosa de caráter transnacional, gerida a partir do estrangeiro” , controlada por cidadãos angolanos e brasileiros, que utilizava o sistema bancário para movimentar fundos ilícitos.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que os dois homens foram intercetados quando “estavam em trânsito por território nacional, cuja presença estaria relacionada com a prática da atividade criminosa” .

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais dois suspeitos no âmbito da operação “Almocreve” , elevando para 19 o número total de detidos numa investigação relacionada com crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada.

Segundo a PJ, o grupo disponibilizava “um ‘serviço de branqueamento’ a outras estruturas criminosas”, criando circuitos financeiros complexos.

“Mediante o pagamento de uma taxa que podia atingir 50% do montante a branquear, a organização criava cadeias de contas em catadupa”, permitindo o retorno “limpo” do dinheiro ilícito, acrescenta a PJ.

No total, estão em causa “movimentos financeiros ilícitos na ordem dos 30 milhões de euros”, dos quais cerca de 2,5 milhões correspondem a prejuízos já identificados, sobretudo em empresas europeias.

A PJ indica ainda que, no decurso da operação, “foram já detidos 19 suspeitos”, incluindo detenções em Portugal e no estrangeiro.

A operação teve também dimensão internacional, com “outros dois detidos em Espanha e um terceiro em França, em cumprimento de mandados de detenção europeus”.

No que diz respeito às medidas de coação, foi determinada “prisão preventiva a 10 dos detidos, proibição de se ausentar do país, proibição de contacto com os restantes arguidos e apresentações semanais a três dos detidos; e manteve-se o TIR a quatro dos detidos”, indica a PJ.