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Depressão Therese

Pelo menos 18 voos cancelados de e para o Aeroporto da Madeira

20 mar, 2026 - 10:15 • Lusa

O arquipélago da Madeira tem estado a ser afetado nos últimos dias chuva e ventos fortes com rajadas de 70 quilómetros por hora devido à influência da depressão Therese.

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Pelo menos 18 voos foram cancelados esta sexta-feira de e para o Aeroporto Internacional da Madeira devido ao mau tempo que tem estado a afetar o arquipélago nos últimos dias, causado pela passagem da depressão Therese.

De acordo com informação disponível às 7h30 no site da ANA - Aeroportos de Portugal, no Aeroporto da Madeira foram cancelados sete voos de e para a ilha da Madeira.

Nos aeroportos de Lisboa e do Porto há 11 voos, entre chegadas e partidas, para a ilha da Madeira cancelados.

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O arquipélago da Madeira tem estado a ser afetado nos últimos dias chuva e ventos fortes com rajadas de 70 quilómetros por hora devido à influência da depressão Therese.

Por causa do mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para a Costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas até às 10h00 de domingo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul da ilha da Madeira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros até às 9h00 desta sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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