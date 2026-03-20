Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida

20 mar, 2026 - 12:02 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 39 anos, terá alegadamente planeado a privação da liberdade de um homem de 50 anos para lhe roubar bens.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve um homem suspeito de envolvimento num crime de rapto e roubo ocorrido no concelho de Faro, no âmbito do desaparecimento de um homem de 50 anos, dado como incomunicável desde o passado dia 13 de março.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que “a investigação foi desencadeada imediatamente após a comunicação dos factos” por parte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As autoridades referem que, após uma avaliação de risco, “foram identificados fortes indícios de que o desaparecimento não terá sido voluntário”.

No decurso das diligências iniciais, os inspetores recolheram prova que permitiu identificar um suspeito diretamente ligado aos factos.

De acordo com a PJ, “os elementos apurados permitem concluir que terá sido delineado um projeto criminoso”, cujo objetivo passava pela privação da liberdade da vítima, visando “a apropriação de todos os objetos de valor que esta transportasse ou aos quais fosse possível aceder”.

“A Polícia Judiciária encontra-se a desenvolver diligências de caráter técnico e operacional na região do sotavento algarvio, com vista à localização da vítima, que se mantém com paradeiro desconhecido”, lê-se na nota.

O suspeito, de 39 anos, será presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, com a PJ a sublinhar que “todos os esforços estão a ser desenvolvidos para o completo esclarecimento dos factos”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda