PJ detém suspeito de rapto e roubo em Faro. Vítima continua desaparecida

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve um homem suspeito de envolvimento num crime de rapto e roubo ocorrido no concelho de Faro, no âmbito do desaparecimento de um homem de 50 anos, dado como incomunicável desde o passado dia 13 de março.

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Em comunicado, a PJ explica que “a investigação foi desencadeada imediatamente após a comunicação dos factos” por parte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As autoridades referem que, após uma avaliação de risco, “foram identificados fortes indícios de que o desaparecimento não terá sido voluntário”.

No decurso das diligências iniciais, os inspetores recolheram prova que permitiu identificar um suspeito diretamente ligado aos factos.

De acordo com a PJ, “os elementos apurados permitem concluir que terá sido delineado um projeto criminoso”, cujo objetivo passava pela privação da liberdade da vítima, visando “a apropriação de todos os objetos de valor que esta transportasse ou aos quais fosse possível aceder”.

“A Polícia Judiciária encontra-se a desenvolver diligências de caráter técnico e operacional na região do sotavento algarvio, com vista à localização da vítima, que se mantém com paradeiro desconhecido”, lê-se na nota.

O suspeito, de 39 anos, será presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, com a PJ a sublinhar que “todos os esforços estão a ser desenvolvidos para o completo esclarecimento dos factos”.