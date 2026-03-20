Primavera começa com chuva que vai aliviar ao longo do fim de semana

A primavera começa esta sexta-feira com chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas no arquipélago da Madeira e em Portugal continental, ainda devido à influência da depressão Therese.

No entanto, o tempo vai começar a melhorar ao longo do fim de semana, especialmente no domingo, em que haverá uma abertura maior, mas ainda com potencial de aguaceiros.

A probabilidade de precipitação será maior a sul, enquanto que a norte deverá haver um clima mais ameno e com sol.

O vento vai soprar com mais intensidade no Arquipélago da Madeira e predominar do quadrante leste, sendo que esta sexta-feira deverá ser o dia onde vai soprar com mais intensidade.

Face a esta situação, o IPMA emitiu avisos para esta sexta-feira para o arquipélago da Madeira e para o distrito de Faro de agitação marítima e precipitação.

A próxima semana deve trazer mais sol ao território português e as temperaturas vão começar a aumentar, mas o IPMA antecipa que poderá haver novos períodos de chuva.