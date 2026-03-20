PSP tem plano de contingência para aeroportos de Lisboa e Faro durante a Páscoa

A PSP preparou um plano de contingência para os aeroportos de Lisboa e Faro para lidar com o aumento de passageiros durante a Páscoa, reforçando estas estruturas com mais polícias e postos de atendimento.

Numa resposta enviada à Lusa, a Polícia de Segurança Pública avança que preparou um plano de contingência com o objetivo de garantir que "o tempo médio de espera seja o mais baixo possível, sem descurar a segurança e a resiliência das fronteiras".

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Segundo a PSP, o plano de contingência, que começa na próxima segunda-feira, prevê um reforço de 30 polícias com formação de guarda de fronteira no aeroporto de Lisboa e outro reforço temporário de 15 agentes em Faro.

Esta força de segurança acrescenta que será também ativada uma nova zona de controlo fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, maximizando o controlo manual com mais 10 postos e "e-gates" (portas automáticas).

A PSP precisa que vão estar igualmente abertas todas as posições de controlo de passageiros, além de existir "uma forte coordenação operacional com a ANA - Aeroportos e com a AIMA".

A polícia sublinha que os pontos críticos "mais preocupantes no controlo de fronteiras se prendem com a pressão operacional nos aeroportos com maior tráfego internacional, especificamente Lisboa e Faro, que concentram cerca de 80% do fluxo de passageiros", estimando que, só na semana da Páscoa, possam entrar cerca de 75 mil passageiros por dia.

Também o Ministério da Administração Interna (MAI), numa nota enviada à Lusa, refere que os aeroportos nacionais, em particular o de Lisboa e o de Faro, registam habitualmente um aumento significativo do volume de tráfego internacional, "o que exige uma gestão muito rigorosa dos recursos humanos, tecnológicos e das infraestruturas disponíveis".

"Tendo em consideração que o período da Páscoa é, tradicionalmente, um dos que regista maior afluência nos aeroportos nacionais, a PSP desenvolveu um plano de contingência específico para mitigar eventuais constrangimentos e que deverá ser apresentado até ao final desta semana", destaca o MAI.