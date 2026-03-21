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Bombeiros pedem audiências urgentes a Seguro e Montenegro

21 mar, 2026 - 14:40 • Lusa

Liga voltará a reunir o Conselho Nacional a 18 de abril, em Ponte de Sor, e promete tomar decisões "mais firmes".

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O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) aprovou este sábado um manifesto no qual solicita audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para lhes dar conta das dificuldades sentidas.

Em comunicado, a LBP justifica o pedido destacando que "as associações correm sérios riscos de comprometer as suas capacidades financeiras e, consequentemente, a resposta operacional no socorro aos cidadãos".

Os bombeiros pedem "um apoio imediato do Governo e dos partidos políticos com assento parlamentar", exigindo "a imediata renegociação" com o Ministério da Saúde do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a revisão da tabela do transporte de doentes não urgentes.

O manifesto pede ainda ao ministro da Administração Interna que determine à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a apresentação de um programa nacional de apoio ao voluntariado, em estreita ligação com a LBP.

Depois do encontro deste sábado na Guarda, a Liga voltará a reunir o Conselho Nacional a 18 de abril, em Ponte de Sor, e promete tomar decisões "mais firmes".

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