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Depressão Therese. 96 ocorrências registadas na Madeira desde quinta-feira

21 mar, 2026 - 10:50 • Lusa

O Serviço de Proteção Civil da Madeira atualizou para 96 o número de ocorrências registadas entre quinta-feira e as 08h00 deste sábado devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago.

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O Serviço de Proteção Civil da Madeira atualizou para 96 o número de ocorrências registadas entre quinta-feira e as 08h00 deste sábado devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago, causado pela passagem da depressão Therese.

Entre as ocorrências contam-se cinco quedas de redes elétricas, 18 quedas de árvores, oito quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações, 16 derrocadas e três quedas de estruturas.

As operações de socorro mobilizaram 250 operacionais e 117 meios técnicos e todas as situações foram resolvidas no patamar municipal, não havendo registo de vítimas.

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Os incidentes provocados pelo mau tempo afetaram diversos pontos do arquipélago, sendo que o maior número de ocorrências -- 25 -- foi registado ao princípio da noite de sexta-feira na ilha do Porto Santo, devido a um período de 20 minutos de chuva intensa, associado a uma célula convectiva.

Entre os concelhos mais afetados na ilha da Madeira estão o Funchal, com 21 ocorrências, Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (13), Machico (nove) e Calheta (cinco), todos localizados na costa sul. .

Os municípios da costa norte -- Porto Moniz, São Vicente e Santana -- foram os menos afetados.

Várias estradas e acessos ao mar estão condicionados e 17 percursos pedestres recomendados, de um total de 42, estão encerrados.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, nomeadamente evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, que vigora desde as 07h31 e até às 18h00 de sábado, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A depressão Therese condicionou o Aeroporto Internacional da Madeira entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.

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