"Fartos de escolher pagar renda ou comer". Centenas de pessoas em protesto em Lisboa pelo direito à habitação

A defesa do direito à habitação juntou, este sábado, em Lisboa centenas de pessoas que pintaram a Avenida da Liberdade com cartazes pedindo respostas contra o contínuo aumento dos preços das casas.

Perto das 16h00, uma hora depois do início da concentração, continuavam a chegar àquela que é uma das zonas mais movimentadas da capital manifestantes para se juntar às várias centenas de pessoas que ocupavam o topo da Avenida da Liberdade, junto à rotunda do Marquês de Pombal, antes de iniciarem uma marcha em direção à Praça dos Restauradores.

Com palavras de ordem como "Menos renda e mais salário" ou "Do bairro à cidade, queremos dignidade", ao ritmo da música tocada em tambores, os manifestantes exibiam cartazes em que se liam mensagens como "Em vez de controlarem o meu o meu corpo, controlem as rendas", "55 prédios: é o Luís a colecionar" e "Fartos de escolher pagar renda ou comer".