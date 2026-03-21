- Noticiário das 14h
- 21 mar, 2026
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Fogo consumiu parte da cobertura de empresa de madeiras na Sertã
21 mar, 2026 - 13:03
Um incêndio consumiu, esta madrugada, parte da cobertura de dois pavilhões de uma empresa de madeiras da Sertã, no distrito de Castelo Branco, sem causar feridos, disse a proteção civil.
Um incêndio consumiu, esta madrugada, parte da cobertura de dois pavilhões de uma empresa de madeiras da Sertã, no distrito de Castelo Branco, sem causar feridos, disse a proteção civil.
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"O alerta foi dado pelas 04h31 e o incêndio afetou dois pavilhões da Pinhoser, tendo ardido parte da cobertura desta serração, situada na localidade da Cumeada, no concelho da Sertã", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.
O combate às chamas mobilizou 53 operacionais, apoiados por 19 viaturas, das corporações de bombeiros da Sertã, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Cernache, Oleiros e Castelo Branco.
O fogo está em fase de conclusão, mas "ainda há meios no local em operações de rescaldo e vigilância", acrescentou a mesma fonte.
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