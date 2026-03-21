"Montenegro foca-te na habitação". Manifestação junta mil pessoas no Porto

“ É absurdo dizer que 2.300 euros é um valor de renda moderado , quando no nosso país a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores ganha até mil euros por mês. Isto só mostra a falta de noção por parte de quem nos governa relativamente à sitiuação da maioria da população”, acrescenta a manifestante.

Raquel Ferreira, da Plataforma Casa Para Viver, sublinha a forte mobilização e garante que este tipo de manifestações irá continuar “durante o tempo que for preciso”: “Nós viremos para a rua durante o tempo que for preciso”, reforça.

“Montenegro presta atenção, deixa o pacote e foca-te na habitação” ou “já não dá para continuar sem uma casa para morar”: foram algumas das frases mais ouvidas na manifestação deste sábado que juntou mais de mil pessoas na Praça da Batalha, no Porto.

Vizinhos em Vias de Extinção contra "gentrificação"

Por sua vez, Patrícia Figueiredo, da plataforma Vizinhos em Vias de Extinção (VVE), critica o que considera “uma gentrificação atroz” na baixa do Porto por força do turismo.

Patrícia assegura que não se trata de nenhum caso de turismofobia, mas afirma que se “perdeu o espirito de comunidade por falta de residentes permanentes na baixa, o que leva à desfragmentação da comunidade”. “E se juntarmos a isso o roubo dos serviços públicos para o serviço ao turista como temos agora o Mercado do Bolhão ou a décima segunda esquadra de Cedofeita, e a baixa e o centro histórico do Porto com esta pressão absurda de venda para o turista, vemos que nós moradores estamos a ser utilizados como meras peças de figuração, nesta cidade vendida internacionalmente”, reforça.

A responsável insiste na ideia de que os portuenses estão a ser colocados “numa postura de figurantes” e denuncia que “os equipamentos públicos, inclusive o hospital de Santo António está com serviços comprometidos por causa da quantidade de eventos que são promovidos nessa área do território”. “Nós somos a favor de um turismo saudável”, e muitos dos nossos elementos trabalham no turismo, mas naquele turismo que os nossos vizinhos admiram que sentem que os protege e que os fortalece”.

“O turismo é um negócio como outro qualquer, mas insisto tem de fortalecer a comunidade”, conclui.