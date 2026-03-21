Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau Tempo

Tornado em Porto Santo deu origem a 28 ocorrências

21 mar, 2026 - 20:05 • Lusa

Proteção Civil da Madeira atualizou para 106 as ocorrências devido ao mau tempo no arquipélago. Porto Santo é o concelho mais afetado.

A+ / A-

O Serviço de Proteção Civil da Madeira registou 106 ocorrências entre quinta-feira e as 18:00 de hoje devido ao mau tempo no arquipélago e atualizou de 25 para 28 os incidentes ocorridos no Porto Santo, o concelho mais afetado.

Entre as ocorrências sinalizadas até às 18:00, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 20 quedas de árvores, 10 quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações, 21 movimentos de massas e três quedas de estruturas.

No total, foram já empenhados 277 operacionais e 128 meios técnicos, sendo que todas as situações foram ou estão a ser resolvidas no patamar municipal, sem registo de vítimas.

A ilha Porto Santo assinalou o maior número de incidentes -- 28 -- devido a um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva" que atingiu o território ao princípio da noite de sexta-feira, provocando sobretudo quedas de árvores, danos em edifícios e inundações.

A escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, naquela ilha, vai estar encerrada até quarta-feira, 25 de março, para reparação dos estragos causados pelo mau tempo, indicou hoje a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ilha da Madeira, os concelhos da costa sul foram os mais afetados, com registo de 22 ocorrências no Funchal, seguido de Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (13), Machico (nove), Calheta (seis) e Ribeira Brava (três).

Na costa norte, a Proteção Civil sinalizou quatro ocorrências no concelho de Santana, três em São Vicente e três no Porto Moniz.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18:00 de domingo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O mau tempo, causado pela passagem da depressão Therese, está a afetar o arquipélago da Madeira desde quinta-feira, sendo que várias estradas e acessos ao mar estão condicionados e 17 percursos pedestres recomendados, de um total de 42, estão encerrados.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

A depressão Therese condicionou o Aeroporto Internacional da Madeira entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 21 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda