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Acidente sem vítimas graves obriga a cortar circulação na autoestrada Porto-Braga
22 mar, 2026 - 00:20 • Lusa
Um dos veículos incendiou-se e em resultado deste acidente foi necessário cortar a circulação na autoestrada.
Um acidente, sem vítimas graves, obrigou ao corte da circulação na autoestrada que liga o Porto a Braga (A3), devido ao incêndio de um dos veículos, disse fonte da Proteção Civil.
"Tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros", perto de Bougado, Trofa, da qual resultaram sete feridos, todos ligeiros, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.
Um dos veículos incendiou-se e em resultado deste acidente foi necessário cortar a circulação na autoestrada, no sentido Porto-Braga.
Uma hora depois o trânsito mantinha-se cortado na zona do acidente.
O alerta foi dado cerca das 22:51, tendo sido mobilizados, devido a esta ocorrência, 45 operacionais dos meios de socorro e GNR.
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