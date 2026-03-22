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Acidente sem vítimas graves obriga a cortar circulação na autoestrada Porto-Braga

22 mar, 2026 - 00:20 • Lusa

Um dos veículos incendiou-se e em resultado deste acidente foi necessário cortar a circulação na autoestrada.

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Um acidente, sem vítimas graves, obrigou ao corte da circulação na autoestrada que liga o Porto a Braga (A3), devido ao incêndio de um dos veículos, disse fonte da Proteção Civil.

"Tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros", perto de Bougado, Trofa, da qual resultaram sete feridos, todos ligeiros, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Um dos veículos incendiou-se e em resultado deste acidente foi necessário cortar a circulação na autoestrada, no sentido Porto-Braga.

Uma hora depois o trânsito mantinha-se cortado na zona do acidente.

O alerta foi dado cerca das 22:51, tendo sido mobilizados, devido a esta ocorrência, 45 operacionais dos meios de socorro e GNR.

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