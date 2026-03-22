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Chuva forte mantém arquipélago da Madeira sob aviso

22 mar, 2026 - 09:23 • Lusa

O funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira também foi afetado, com dezenas de voos cancelados.

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O arquipélago da Madeira está este domingo sob aviso laranja durante parte da manhã, passando depois a amarelo, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o resto do país -- Portugal continental e arquipélago dos Açores -- o IPMA não emitiu avisos, embora mantenha uma previsão de aguaceiros, mais prováveis durante a tarde na região Sul, que podem ser acompanhados de trovoada.

O mau tempo provocado pela depressão Therese está a fustigar a Madeira desde quinta-feira, tendo o serviço regional de Proteção Civil registado 106 ocorrências até às 18h00 de sábado e 28 incidentes no Porto Santo, o concelho mais afetado.

Entre as ocorrências sinalizadas, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 20 quedas de árvores, 10 quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações, 21 movimentos de massas e três quedas de estruturas, sem que tenha havido registo de vítimas.

No total, tinham já sido empenhados 277 operacionais e 128 meios técnicos.

Devido ao mau tempo, várias estradas e acessos ao mar estão condicionados e 17 percursos pedestres recomendados, de um total de 42, estão encerrados.

O funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira também foi afetado, com dezenas de voos cancelados.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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