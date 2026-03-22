- Noticiário das 13h
- 22 mar, 2026
-
GNR desmantela rede de contrabando de tabaco de mascar
22 mar, 2026 - 09:58 • Lusa
Guarda Nacional Republicada apreendeu 635 quilogramas de produto e constituiu dois arguidos.
A Guarda Nacional Republicada (GNR) desmantelou uma rede organizada de contrabando de tabaco de mascar em Portugal, tendo apreendido 635 quilogramas desse produto, juntamente com 72 quilogramas de papoila seca, e constituído dois arguidos, foi divulgado este domingo.
Em comunicado, a GNR especifica que a operação, conduzida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), foi realizada no dia 19 de março pela Unidade de Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).
Os dois suspeitos detidos e constituídos arguidos são homens e estão indiciados pelos crimes de introdução fraudulenta no consumo e tráfico de estupefacientes.
No âmbito da operação, que resulta de uma investigação com cerca de um ano, foram cumpridos oito mandados de busca, dois domiciliários e seis não domiciliários, nas localidades do Tojal, Vialonga e Santo António dos Cavaleiros.
Da ação resultou a apreensão de 635 quilogramas de tabaco de mascar, com um valor de prestação tributária superior a 160 mil euros, além de equipamento informático, documentação, 33.300 euros em numerário e 72 quilogramas de papoila seca.
Segundo a GNR, no decurso da investigação já tinham sido apreendidos mais de 1.500 quilos de tabaco de mascar, que, caso fossem introduzidos legalmente no consumo, representariam mais de 380 mil euros em Imposto Especial de Consumo para o Estado.
A operação contou com a participação de 25 militares da UAF, com o apoio da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF).
- Noticiário das 13h
- 22 mar, 2026
-
- GNR fez dez detenções por incêndio florestal em menos de três meses
- GNR alerta para furto de combustível. Ladrões atacam mais à tarde
- MAI garante que acordo assinado com estruturas da PSP e GNR é para cumprir
- GNR deteta transporte ilegal de passageiros com 55 pessoas em Santarém
- Associação da GNR recorda acordo de 2024 em reunião com novo ministro da Administração Interna
- MAI quer contributo dos sindicatos da PSP e GNR “para decisões públicas tomadas com conhecimento da realidade do terreno”
- GNR encontra explosivo numa mochila em Santa Maria de Lamas
- Cinco arguidos e quatro detidos em operação da GNR contra rede de furtos no Grande Porto
- GNR fez dez detenções por incêndio florestal em menos de três meses
- GNR alerta para furto de combustível. Ladrões atacam mais à tarde
- MAI garante que acordo assinado com estruturas da PSP e GNR é para cumprir
- GNR deteta transporte ilegal de passageiros com 55 pessoas em Santarém
- Associação da GNR recorda acordo de 2024 em reunião com novo ministro da Administração Interna
- MAI quer contributo dos sindicatos da PSP e GNR “para decisões públicas tomadas com conhecimento da realidade do terreno”
- GNR encontra explosivo numa mochila em Santa Maria de Lamas
- Cinco arguidos e quatro detidos em operação da GNR contra rede de furtos no Grande Porto