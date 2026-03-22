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- 22 mar, 2026
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Homem procurado pelo Paquistão detido pela PJ em Sintra
22 mar, 2026 - 10:22 • Daniela Espírito Santo Lusa
Em outubro de 2015, na sequência de desavenças familiares, o agora detido atingiu o sobrinho com um tiro na cabeça.
A Polícia Judiciária anunciou, este domingo, a detenção de um cidadão estrangeiro alvo de um mandado internacional emitido pelas autoridades paquistanesas. De acordo com o comunicado enviado às redações pela PJ, este domingo, o suspeito é procurado no seu país de origem pelo homicídio de um sobrinho, estudante universitário de 22 anos.
"Em outubro de 2015, na sequência de desavenças familiares, o agora detido atingiu o sobrinho com um tiro na cabeça, tendo o corpo, envolto em panos, sido posteriormente localizado numa lixeira próxima da sua residência", é dito.
O suspeito, agora com 55 anos, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para conhecer a medida de coação a ser aplicada.
As autoridades portuguesas lembram, na mesma missiva, que o suspeito poderia vir a ser condenado a uma pena de prisão perpétua ou de morte, ambos cenários plausíveis no sistema judicial do Paquistão, tendo em conta o tipo de crime cometido. No entanto, "os acordos de cooperação internacional" determinam que, em caso de extradição, o Estado que requer o repatriamento tem de garantir que "não aplicará uma pena superior à admitida por Portugal", que é de 25 anos.
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