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Inundação e danos em casa fazem um desalojado na Madeira

22 mar, 2026 - 20:45 • Diogo Camilo e Lusa

Proteção Civil da Madeira atualizou o número de ocorrências para 157, mais 41 do que no balanço da manhã.

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Uma pessoa foi este domingo realojada no concelho de Santa Cruz, Madeira, devido a uma inundação e danos na habitação provocados pelo mau tempo que afeta o arquipélago desde quinta-feira, indicou o Serviço Regional de Proteção Civil.

A autoridade regional indica que essa pessoa foi assistida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, concelho da zona leste da Madeira, e realojada pela Segurança Social, sendo a ocorrência mais relevante sinalizada até às 18:30 deste domingo.

Numa nota com o ponto da situação sobre os danos provocados pela passagem da depressão Therese, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira atualizou o número de ocorrências para 157, mais 41 do que no balanço divulgado às 8:30.

Entre os incidentes, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 25 quedas de árvores, 14 quedas de elementos de construção, cinco desabamentos, 21 inundações, 51 derrocadas e três quedas de estruturas. .

As operações de socorro já envolveram, desde quinta-feira, 384 operacionais e 183 meios técnicos.

Em nota, a Proteção Civil dá conta de que "previsões de instabilidade" vão manter-se até à manhã de segunda-feira e que depois deverão "começar a diminuir de forma gradual".

"Assim, prevê-se, até à manhã da próxima terça-feira, 24 de março, a manutenção de períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada no território regional. O vento será fraco a moderado do quadrante leste, por vezes forte nas terras altas", refere a Proteção Civil.

Na ilha da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil sinalizou o maior número de ocorrências nos concelhos da costa sul, nomeadamente Funchal (34), Câmara de Lobos (17), Santa Cruz (21), Machico (20), Calheta (seis), Ribeira Brava (três) e Ponta do Sol (uma).

Na costa norte, o município de Santana registou 11 ocorrências relacionadas com o mau tempo, Porto Moniz sete e São Vicente quatro.

No Porto Santo, um dos concelhos mais afetados, a Proteção Civil atualizou para 33 o número de ocorrências, sobretudo quedas de árvores, danos em edifícios e inundações, depois de a ilha ter sido afetada, ao princípio da noite de sexta-feira, por um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva".

A escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, naquela ilha, vai estar encerrada até quarta-feira, 25 de março, para reparação dos estragos causados pelo mau tempo, indicou a Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

O Serviço Regional de Proteção Civil alerta que até terça-feira, 24 de março, as previsões meteorológicas para o arquipélago apontam para períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, com possibilidade de fenómenos pontuais extremos.

Várias estradas na Madeira estão condicionadas ou encerradas e o Serviço de Proteção Civil recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, nomeadamente evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

O funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira também foi afetado, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade. .

O IPMA colocou as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso laranja para chuva forte, em dois períodos do dia -- durante a madrugada e entre as 13:08 e as 18:00 --, passando depois para aviso amarelo, em vigor até às 09:00 de segunda-feira, tal como o restante território, incluindo a ilha do Porto Santo.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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