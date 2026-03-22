"Mais betão não é solução": Ex-ministro afasta barragens como resposta à falta de água em Portugal

Para João Pedro Matos Fernandes, o país continua a olhar para o problema da água pelo lado errado. Em vez de apostar sobretudo em novas infraestruturas, o antigo governante sustenta que a solução passa por usar melhor a água já disponível e por reforçar a capacidade natural do território para a reter. "O melhor reservatório de água é o solo”, afirma à Renascença.

Segundo o ex-ministro do Ambiente do Governo de António Costa, combater a desertificação exige aumentar a matéria orgânica e a humidade dos terrenos, nomeadamente através da plantação de árvores, e não apenas construir barragens ou intensificar a rega.

Matos Fernandes sublinha ainda que a gestão da água em Portugal deve respeitar os caudais ecológicos, lembrando que “a água não é nossa, é do ecossistema”. Por isso, defende que a libertação de água das barragens deve ser feita com rigor, de forma a garantir o equilíbrio natural dos rios e das zonas envolventes.

Este engenheiro civil alerta também para o facto dos períodos de chuva intensa, como os registados neste inverno, não podem criar a ilusão de abundância, “nós não podemos nunca relaxar o uso de água”. É o aviso de Matos Fernandes que, defende projetos mais eficientes, com menos perdas nas redes e uma adaptação das culturas e espécies ao clima português.

Na sua perspetiva, insistir apenas no aumento da oferta é repetir um erro conhecido. “Não é aumentando a infraestrutura que vamos ter direito a mais recursos”, afirma, comparando essa lógica à ideia de que mais faixas numa autoestrada resolvem um congestionamento. Está errado. Para Matos Fernandes, o foco deve estar em “cuidar da procura antes de pensar na oferta”.

Ainda assim, o antigo ministro admite uma exceção: a construção de uma barragem no rio Ocreza, afluente do Tejo. A obra, diz, faria sentido se os estudos de impacto ambiental fossem favoráveis e se garantirem um objetivo ecológico claro de assegurar a manutenção do caudal do maior rio que passa em Portugal.