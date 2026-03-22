Mau tempo na Madeira. Proteção Civil registou 116 ocorrências desde quinta-feira

O Serviço de Proteção Civil da Madeira atualizou este domingo para 116 o número de ocorrências registadas no arquipélago desde quinta-feira devido ao mau tempo, mais dez do que tinha sinalizado até ao fim do dia de sábado.

Até às 08h30 deste domingo, as operações de socorro mobilizaram um total de 301 operacionais e 139 meios técnicos, sendo que todas as situações foram ou estão a ser resolvidas no patamar municipal, sem registo de vítimas.

Entre as ocorrências, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 22 quedas de árvores, dez quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 17 inundações, 26 derrocadas e três quedas de estruturas.

O Porto Santo foi um dos concelhos mais afetados, com 28 ocorrências, na sequência de um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva" que atingiu o território ao princípio da noite de sexta-feira, provocando sobretudo quedas de árvores, danos em edifícios e inundações.

A escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, naquela ilha, vai estar encerrada até quarta-feira, 25 de março, para reparação dos estragos causados pelo mau tempo, indicou a Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ilha da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil sinalizou o maior número de ocorrências nos concelhos da costa sul, nomeadamente Funchal (28), Câmara de Lobos (15), Santa Cruz (13), Machico (11), Calheta (seis), Ribeira Brava (três) e Ponta do Sol (uma).

Na costa norte, o município de Santana registou quatro ocorrências relacionadas com o mau tempo, Porto Moniz também quatro e São Vicente três.

Várias estradas estão condicionadas ou encerradas, sendo que o Serviço Regional de Proteção Civil recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, nomeadamente evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

O funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira também foi afetado, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.

O mau tempo, provocado pela passagem da depressão Therese, continua a afetar todo o arquipélago da Madeira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja durante a noite de hoje, que esteve em vigor até às 09h00, passando depois para amarelo até às 18h00, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.