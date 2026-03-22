Seguro dá parabéns a Baldé e Nader por medalhas no Mundial de Pista Curta

O Presidente da República, António José Seguro, deu este domingo os parabéns a Gerson Baldé e Isaac Nader pela medalha de ouro e medalha de prata conquistadas no Mundial de Pista Curta, na Polónia.

Em mensagem no site da Presidência da República, Seguro destaca um "concurso cheio de emoção até ao final", no qual Baldé conseguiu a vitória com um "magnífico último salto para a história", no qual bateu o recorde nacional e fez a melhor marca do ano em salto em comprimento.

Noutra mensagem, o Presidente já tinha felicitado a prata de Nader, nos 1.500 metros, numa "prestação de alto nível" em Tórun, salientando a sua "elevada qualidade competitiva, que muito orgulha o Presidente da República e todos os Portugueses".

O chefe de Estado saúda também a Federação Portuguesa de Atletismo e a todos os que representaram Portugal nestes mundiais.