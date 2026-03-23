Ataque à Marcha pela Vida é "terrorismo do ponto de vista da cidadania"

O antigo ministro da Justiça Fernando Negrão considera que o ataque contra os participantes na “Marcha pela Vida” é preocupante e que, do ponto de vista da cidadania, é um caso de terrorismo. O arremesso de um “cocktail molotov”, que acabou por não explodir, perturbou a iniciativa que reuniu centenas de pessoas em defesa da vida, no passado sábado, junto à Assembleia da República. Os organizadores pedem que o caso seja tratado como terrorismo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fernando Negrão, também licenciado em Direito, descreve atos de terrorismo como algo muito sério, “pelo perigo que representa”, lembrando que “a própria lei faz exigências específicas relativamente a esse tipo de crime”.

O que se passou, diz Negrão, “se não for considerado terrorismo do ponto de vista jurídico, é com certeza terrorismo do ponto de vista da cidadania e da vida de cada um de nós, todos os dias”. As autoridades identificaram o suspeito como estando ligado a um grupo anarquista. Negrão identifica necessidade “mais investimento” na área da segurança, para a vigilância deste tipo de grupos, e apela a uma condenação generalizada destes atos. Se não for considerado terrorismo do ponto de vista jurídico, é com certeza terrorismo do ponto de vista da cidadania e da vida de cada um de nós “Merece uma grande preocupação”, diz Negrão, lembrando que o ataque contra “manifestantes legítimos” evidencia que “o mundo está perigoso, está a ficar perigoso e precisamos de ser mais tolerantes uns para os outros”. Extremismo "se não é parado a tempo, vai crescendo"

Noutro plano, o presidente do Observatório de Segurança Interna (OSI) também vê com preocupação o que aconteceu no fim de semana. “Todo e qualquer grupo, seja anarquista de direita ou esquerda, tanto faz, se não é parado a tempo, vai crescendo”, diz Luis Marques Fernandes.