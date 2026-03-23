Detidos suspeitos de pelo menos dois assaltos a loja da marca "Cavalinho"

A GNR deteve dois homens, de 33 e 36 anos, e identificou um terceiro, de 44, suspeitos de assaltarem pelo menos duas vezes uma loja da marca "Cavalinho", na Feira (distrito de Aveiro), informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os homens foram detidos na sexta-feira, no âmbito de uma denúncia por furto em estabelecimento comercial, na freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a Guarda, os suspeitos foram detidos na cidade do Porto, quando se encontravam a transferir os bens furtados da viatura utilizada no furto para outro veículo.

A GNR apurou ainda que a viatura utilizada no assalto tinha sido furtada dias antes.

"No decorrer de diligências efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, foram apreendidas 16 malas de marca "Cavalinho", já à venda no comércio local", refere a mesma nota.

A GNR realizou ainda buscas a veículos, culminando na apreensão de duas malas e três mochilas de senhora, uma bolsa de homem, uma mochila de computador portátil, diversas peças de vestuário, diversas peças de calçado, uma coluna portátil com microfone, um extintor, um aspirador para automóvel, uma picareta, diversas peças de ferramentas e 480 euros em dinheiro.

Segundo a Guarda, a viatura e os bens apreendidos vão ser restituídos ao proprietário.

Os detidos foram presentes, na sexta-feira no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta ação contou com o apoio dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, Posto Territorial da GNR dos Carvalhos do Comando Territorial da GNR do Porto, agentes da 4.ª Esquadra da PSP da Corujeira e agentes da Investigação Criminal da PSP do Porto.