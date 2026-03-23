Federação pela Vida pede que incidente em marcha seja tratado como tentativa de terrorismo

A Federação Portuguesa pela Vida veio este domingo pedir às autoridades que tratem o incidente deste sábado na marcha pela vida como uma tentativa de um ato de terrorismo.

Em comunicado, a organização refere que vai pedir uma audiência ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, e ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra, em relação ao incidente.

"Felizmente, a ignição falhou, embora o combustível utilizado no dispositivo tenha ensopado várias pessoas, incluindo dois bebés", refere a Federação Pela Vida, que indica que é "urgente" investigar o caso e "todos os que a ele estiveram ligados".

"No momento apropriado, esta Federação irá também constituir-se como assistente no processo judicial que se seguirá. A violência é sempre censurável, mas quando praticada num acto público, pela sua potencialidade e alarme social é ainda mais grave", refere a associação.

A marcha pela vida, em Lisboa, ficou marcada pelo lançamento de um cocktail molotov contra manifestantes junto à Assembleia da República. Não foram registados feridos e o suspeito foi detido pela PSP.

O Governo já veio condenar o caso, como ministro Luís Neves a indicar que, apesar de ser um "ataque falhado", o mesmo deve reforçar o "alerta para o extremismo".