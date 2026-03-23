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Há empresas "indecisas entre fechar ou retomar a atividade", alerta autarca de Leiria

23 mar, 2026 - 17:38 • Ana Catarina André

“Isto vai ter influências muito grandes naquilo que é o aumento do desemprego na região que depois se pode estender a outros pontos do país”, afirma Gonçalo Lopes.

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Há empresas no concelho de Leiria “indecisas entre fechar ou retomar a atividade” após a tempestade Kristin, afirmou esta segunda-feira o autarca Gonçalo Lopes.

Na abertura da conferência "Leiria: economia, risco e resiliência depois da tempestade Kristin", esta segunda-feira, em Leiria, Gonçalo Lopes lembrou que o concelho de Leiria é o que “tem mais pedidos de lay-off e também de apoio na redução da segurança social”.

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Referindo-se às empresas que estão num "limbo" entre retomar a atividade ou encerrar, o presidente da Câmara de Leiria afirmou que esta é uma realidade que “deve preocupar a todos”.

“Isto vai ter influências muito grandes naquilo que é o aumento do desemprego na região que depois se pode estender a outros pontos do país”, referiu, lembrando que o Banco de Fomento já aprovou mais de 600 milhões de euros para empresas afetadas pela tempestade.

No discurso de abertura da conferência, no Teatro Miguel Franco, o presidente da câmara voltou a sublinhar a necessidade de apoiar o tecido empresarial da região e voltou a alertar para o aumento do preço dos seguros.

“Já não vão ser feitos seguros na nossa região sem salvaguardar aquilo que são as condições de infraestruturas das fábricas ou do setor económico em geral e das próprias casas”, referiu, sublinhando também o papel da forma como a reconstrução será feita.

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