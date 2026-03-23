Idosa encontrada morta em Machico deverá ter sido "vítima de crime violento", diz PSP

Uma idosa foi encontrada esta segunda-feira morta na sua residência, no concelho de Machico, Madeira, e terá sido vítima de "crime violento", disse à Lusa o oficial de dia à Direção Nacional da PSP.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado pelas 15h50 e quando as autoridades locais chegaram à casa da idosa, em Matur, localidade no concelho de Machico, no arquipélago da Madeira, a idosa já se encontrava morta e apresentava sinais de "ter sido vítima de crime violento".

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Segundo a mesma fonte do comando Nacional da Polícia de Segurança Pública, o suspeito poderá "ser o filho da idosa", que não se encontrava no local.

Porém, o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária, referiu um oficial que não quis adiantar mais detalhes.