Número de desempregados nos centros de emprego cai 9,9% em fevereiro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em fevereiro, em termos homólogos, e recuou 1,8% face a janeiro, segundo dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) esta segunda-feira.

De acordo com o IEFP, no final de fevereiro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 305.179 pessoas desempregadas, o que representa 68,3% de um total de 446.736 pedidos de emprego.

Este número é inferior em 33.556 pessoas ao verificado no mesmo mês de 2025, sendo a variação explicada pelas alterações nos inscritos há menos de 12 meses (-26.057), nos que procuram novo emprego (-27.078) e nos maiores de 25 anos (-24.936).

O número de casais com ambos os elementos desempregados desceu 12,6% em fevereiro, em termos homólogos, e caiu 3,1% face a janeiro.

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.100 (7,8%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.550 casais desempregados em fevereiro de 2026, o que representa -12,6% quando comparado com o período homólogo do ano anterior", lê-se no relatório do IEFP.

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 3,1%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.