Pescador de 68 anos morreu afogado no rio Âncora em Caminha

Um pescador de 68 anos morreu esta segunda-feira afogado quando pescava no rio Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, anunciou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi recebido às 14h28, através de Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) tendo, à chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constatado que os bombeiros de Vila Praia de Âncora tinham retirado a vítima da água e feito manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação, acrescenta a nota de imprensa.

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O auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico do INEM e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Viana do Castelo, pelos Bombeiros Voluntários, lê-se ainda.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e, em coordenação com a equipa de psicólogos do Município de Caminha, encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, assinala ainda a AMN.

O Comando Local da Polícia Marítima de Caminha tomou conta da ocorrência, conclui a nota de imprensa.