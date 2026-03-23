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​Três professores agredidos por dois alunos do primeiro ciclo da Sertã

23 mar, 2026 - 12:53 • Cristina Nascimento

Os alunos estão “sinalizados com problemas de várias ordens e com sinais associados de défice educacional e de controlo por parte das respetivas famílias”.

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Três professoras foram “violentamente agredidas” por dois alunos de escolas do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas da Sertã. A denúncia parte do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU).

Segundo o sindicato, as “agressões registaram-se de forma continuada, por alunos que frequentam a escola básica da sede de concelho e a EB1 do Castelo” e obrigou a que as docentes tivessem de ser “assistidas em unidades de saúde, apresentando sequelas escamoteáveis das agressões físicas sofridas”.

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Ainda de acordo com a nota do SPLIU, os alunos estão “sinalizados com problemas de várias ordens e com sinais associados de défice educacional e de controlo por parte das respetivas famílias”.

“O SPLIU defende que a escola pública deve ser inclusiva, mas não a qualquer preço, nomeadamente, quando se atenta reiteradamente contra a integridade psicológica e física”, escrevem.

O sindicato assegura que as docentes já apresentaram queixa nas autoridades competentes.

As professoras agredidas são associadas do SPLIU, tendo o sindicato questionado o diretor do agrupamento sobre o assunto no dia 17 de março, “sem resposta até à presente data”.

“Ao não ter recebido resposta por parte do AE da Sertã aos pedidos de esclarecimento solicitados por esta associação sindical independente, o SPLIU já solicitou a intervenção do MECI, da Inspeção-Geral de Educação e de outras entidades com responsabilidades no âmbito dos casos expostos”, remata a nota.

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