​Três professores agredidos por dois alunos do primeiro ciclo da Sertã

Três professoras foram “violentamente agredidas” por dois alunos de escolas do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas da Sertã. A denúncia parte do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU).

Segundo o sindicato, as “agressões registaram-se de forma continuada, por alunos que frequentam a escola básica da sede de concelho e a EB1 do Castelo” e obrigou a que as docentes tivessem de ser “assistidas em unidades de saúde, apresentando sequelas escamoteáveis das agressões físicas sofridas”.

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Ainda de acordo com a nota do SPLIU, os alunos estão “sinalizados com problemas de várias ordens e com sinais associados de défice educacional e de controlo por parte das respetivas famílias”.

“O SPLIU defende que a escola pública deve ser inclusiva, mas não a qualquer preço, nomeadamente, quando se atenta reiteradamente contra a integridade psicológica e física”, escrevem.

O sindicato assegura que as docentes já apresentaram queixa nas autoridades competentes.

As professoras agredidas são associadas do SPLIU, tendo o sindicato questionado o diretor do agrupamento sobre o assunto no dia 17 de março, “sem resposta até à presente data”.

“Ao não ter recebido resposta por parte do AE da Sertã aos pedidos de esclarecimento solicitados por esta associação sindical independente, o SPLIU já solicitou a intervenção do MECI, da Inspeção-Geral de Educação e de outras entidades com responsabilidades no âmbito dos casos expostos”, remata a nota.