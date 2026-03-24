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A1 totalmente reaberta em Gaia

24 mar, 2026 - 19:19 • Lusa

Autoestrada esteve cortada e condicionada durante várias horas devido a incêndio em camião de cerveja.

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A Autoestrada 1 (A1) foi totalmente reaberta no sentido norte-sul ao quilómetro 295, em Gaia, quase nove horas depois de ter sido cortada devido a um incêndio num camião que transportava cerveja, disse à Lusa fonte da Brisa.

A informação foi prestada pela concessionária às 18h55.

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Segundo aquela fonte, pelas 16h50 já era possível circular por uma das vias naquele sentido.

Esta manhã um veículo pesado de mercadorias, carregado com cerveja, tombou junto ao quilómetro 295 da A1, tendo-se incendiado.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que o alerta foi dado às 10h08, sendo que pelas 11h00 "o incêndio já estava dado como extinto".

Segundo informação da Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito esteve a ser desviado no nó de Jaca para a A29.

No local estiveram operacionais do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, dos bombeiros voluntários de Coimbrões e dos Carvalhos, num total de 29 operacionais e 10 viaturas.

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