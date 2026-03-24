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Cinco mortos em mais de 2.700 acidentes durante campanha de segurança rodoviária

24 mar, 2026 - 10:34 • Olímpia Mairos

Aumento da sinistralidade face a 2025 marca campanha dedicada a motociclos, com mais infrações e alertas para comportamentos de risco nas estradas.

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Cinco pessoas morreram e 39 ficaram gravemente feridas em 2.777 acidentes registados durante a campanha “Duas Rodas: Agarre-se à Vida”, que decorreu entre 17 e 23 de março em Portugal. O balanço aponta ainda para 808 feridos ligeiros.

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Em comparação com o mesmo período de 2025, registaram-se mais 122 acidentes e mais duas vítimas mortais, confirmando um agravamento da sinistralidade rodoviária.

A campanha, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela GNR e pela PSP, focou-se nos condutores de veículos de duas rodas, considerados particularmente vulneráveis.

Em comunicado, as autoridades sublinham que “os condutores de veículos de duas rodas a motor são utilizadores particularmente vulneráveis, devido à menor proteção em caso de acidente” e alertam que “comportamentos de risco, como excesso de velocidade ou manobras perigosas, aumentam significativamente o risco de acidente”.

Durante a operação, foram fiscalizados 57,3 mil veículos presencialmente e detetadas 22,7 mil infrações. Quase metade — 47% — deveu-se ao excesso de velocidade.

As autoridades destacam ainda infrações por falta de inspeção obrigatória, irregularidades no uso de capacete e condução sob efeito do álcool. Paralelamente, os radares controlaram 4,8 milhões de veículos em todo o país.

No âmbito da campanha, foram também sensibilizados 231 condutores e passageiros. A mensagem central foi clara: “o uso correto do capacete e de equipamentos de proteção reduz significativamente a gravidade das lesões” e “agarre-se à vida. Conduza em segurança”.

Esta foi a terceira de 11 campanhas previstas para 2026 no Plano Nacional de Fiscalização. As autoridades reforçam que a sinistralidade rodoviária “não constitui uma fatalidade” e pode ser reduzida com comportamentos responsáveis na estrada.

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