Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 24 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Operação Lúmen

Defesa de Laplaine Guimarães diz que o cliente não ficou com dinheiro de contratos

24 mar, 2026 - 22:23 • Lusa

Alberto Laplaine Guimarães foi um dos detidos pela Polícia Judiciária (PJ), na passada terça-feira, no âmbito da operação "Lúmen", que envolve suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa.

A+ / A-

A defesa de Alberto Laplaine Guimarães, um dos quatro detidos na operação "Lúmen", que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, disse esta terça-feira que o seu constituinte não ficou com dinheiro ilícito.

"A imputação de corrupção passiva [pelo Ministério Público] consiste em o dr. Laplaine ter sabido do desconto de 4% que a [empresa] Castros fez à UACS [União de Associações de Comércio e Serviços] e não ter impedido isso", explicou à agência Lusa o advogado do arguido, que deixou de ser esta terça-feira secretário-geral da Câmara de Lisboa, por decisão do município liderado por Carlos Moedas.

Raul Soares da Veiga sublinhou que o Ministério Público (MP) não imputa ao seu cliente nem à presidente da UACS, Carla Salsinha, outra das arguidas no processo, o recebimento indevido de dinheiro de contratos para eles próprios, acrescentando que o MP sustenta que foi a UACS "a receber o dito desconto" da Castros Iluminações Festivas, sediada em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em dezembro de 2025, a câmara de Lisboa indicou que o investimento foi de 749.500 euros, o mesmo valor disponibilizado em 2023 e 2024, no âmbito de um protocolo entre o município e a UACS, ou seja, a autarquia não contrata diretamente qualquer empresa, o que é da responsabilidade da associação.

Alberto Laplaine Guimarães foi um dos detidos pela Polícia Judiciária (PJ), na passada terça-feira, no âmbito da operação "Lúmen", que envolve suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa.

Em causa está o fornecimento e a instalação de iluminações festivas, tendo sido também detida a presidente UACS, Carla Salsinha, e ainda um administrador e um funcionário da empresa Castros Iluminações Festivas.

Laplaine Guimarães suspenso de funções na Câmara de Lisboa

Operação Lúmen

Laplaine Guimarães suspenso de funções na Câmara de Lisboa

Um administrador da empresa Castros fica obrigado (...)

Fonte judicial indicou à Lusa que o administrador e o funcionário da Castros "estão fortemente indiciados" de 14 crimes de abuso de poder, estando o administrador também indiciado por corrupção ativa, alegadamente cometida sobre Laplaine Guimarães e Carla Salsinha.

O agora ex-secretário-geral do município de Lisboa e a presidente da UACS "estão fortemente indiciados da prática, pelo menos, de um crime de corrupção passiva", referiu a mesma fonte.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto aplicou hoje como medidas de coação a "suspensão imediata do exercício das funções públicas" que Alberto Laplaine Guimarães vinha exercendo no município de Lisboa, além da proibição de frequentar a Câmara, de contactar com qualquer trabalhador da autarquia ou com os restantes arguidos no processo.

À presidente da UACS foi aplicada a "suspensão imediata do exercício de funções" e a proibição de frequentar as instalações da associação e de contactar com funcionários da UACS e com os demais arguidos no processo.

Já ao administrador da Castros Iluminações Festivas e ao funcionário da empresa, foi decretada a proibição de frequentar as instalações da sociedade comercial e de contactos "com qualquer trabalhador e/ou administrador" e com os restantes arguidos.

Além disso, o administrador da Castros Iluminações Festivas tem de prestar uma caução de 100 mil euros, no prazo de 10 dias.

O TIC do Porto aplicou estas medidas de coação por "se verificarem em concreto o perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova".

O juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira justifica ainda a decisão com o facto de, em "razão da natureza e das circunstâncias dos crimes e da personalidade dos arguidos, que estes continuem a atividade criminosa e/ou perturbem gravemente a ordem e a tranquilidade públicas".

No âmbito da operação "Lúmen" decorreram buscas em 10 municípios.

A investigação teve origem numa denúncia ligada com a "pretensa viciação de procedimentos de contratação pública relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas, utilizadas nas épocas de Natal e na celebração de diversas festividades".

As diligências realizadas revelaram, sustenta a investigação, a existência de "um esquema criminoso, de caráter organizado e sistémico, tendente à viciação de procedimentos de contratação pública".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 24 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda