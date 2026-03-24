Detido por tentativa de homicídio em Santo Tirso

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tentativa de homicídio, na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida esta segunda-feira em Santo Tirso.

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Em comunicado, a PJ refere que os factos terão ocorrido após uma altercação entre o suspeito e a vítima, “alegadamente por motivos fúteis, associados ao consumo e tráfico de estupefacientes”.

O agressor terá desferido vários golpes de navalha “nas regiões torácica, cervical e na face”, provocando ferimentos graves e colocando a vida da vítima em risco.

A vítima encontra-se hospitalizada, mantendo um prognóstico reservado, de acordo com a PJ.

A Polícia Judiciária adianta ainda que o suspeito, que tem antecedentes por tráfico de droga, assumiu a autoria dos factos e entregou voluntariamente a arma utilizada na agressão.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.