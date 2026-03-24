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Detido por tentativa de homicídio em Santo Tirso

24 mar, 2026 - 12:56 • Olímpia Mairos

Suspeito de 29 anos terá esfaqueado a vítima após discussão, provocando ferimentos graves e risco de vida.

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Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tentativa de homicídio, na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida esta segunda-feira em Santo Tirso.

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Em comunicado, a PJ refere que os factos terão ocorrido após uma altercação entre o suspeito e a vítima, “alegadamente por motivos fúteis, associados ao consumo e tráfico de estupefacientes”.

O agressor terá desferido vários golpes de navalha “nas regiões torácica, cervical e na face”, provocando ferimentos graves e colocando a vida da vítima em risco.

A vítima encontra-se hospitalizada, mantendo um prognóstico reservado, de acordo com a PJ.

A Polícia Judiciária adianta ainda que o suspeito, que tem antecedentes por tráfico de droga, assumiu a autoria dos factos e entregou voluntariamente a arma utilizada na agressão.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.

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