Estudantes na rua para exigir gratuitidade no ensino superior e mais alojamento

Largas centenas de estudantes universitários de todo o país manifestam-se esta terça-feira em Lisboa pela gratuitidade no ensino superior, melhores bolsas e mais alojamento. No dia nacional do estudante, que hoje se assinala, mais de 50 estruturas do Movimento Associativo Estudantil (MAE) de diferentes zonas do país, entre associações de estudantes, associações académicas, núcleos, grupos académicos, tunas e comissões de residentes, participam na manifestação que começou no Rossio e vai terminar em frente à Assembleia da República. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Queremos um ensino superior para todos e cada vez há menos estudantes a entrar no ensino superior e os mais pobres são mais suscetíveis e não conseguem entrar", disse à Lusa o porta-voz da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma das organizadoras da manifestação, Vasco Josué. Cerca de 45 mil alunos ficaram este ano colocados numa instituição de ensino superior através do concurso nacional de acesso, que mostrou que há menos cinco mil caloiros do que no ano anterior, segundo os resultados da última fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Vasco Josué defendeu ainda a gratuitidade das propinas, referindo que a sua bolsa é insuficiente e que sobram apenas 20 euros e pouco para a alimentação.

O protesto junta largas centenas de estudantes de várias zonas do país e entre os cartazes destacam-se as frases: "com as residências da FCT[ Faculdade de Ciências e Tecnologias] por abrir, onde vamos dormir?" e a "Educação é um direito". A incerteza em poder continuar na universidade devido à falta de alojamento também foi destacada por manifestantes, como Violeta Gregório, de 21 anos, aluna na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. "Eu sou estudante deslocada e nas Caldas da Rainha não há nem de longe nem de perto residências suficientes e camas suficientes para todos", disse Vitória Gregório à Lusa. Vitória Gregório é trabalhadora-estudante e disse que todos os semestres tem de avaliar se pode continuar a estudar no ensino superior. Durante a manifestação ouviram-se ainda tambores e gritos como " Ação social não existe em Portugal" e "bolsas sim propinas não!". Presente no protesto, Idalgízio Gomes, aluno de engenharia eletrotécnica e de computadores do Instituto Politécnico de Cávado e do Ave, defendeu que a falta de alojamento é um dos principais problemas do ensino superior. Segundo o aluno, em Barcelos, onde fica o instituto, está a ser construída uma nova residência há três anos, considerando que o problema da falta de alojamento se está a agravar.

Na manifestação estiveram presentes estudantes do norte ao sul do país, como referiu à Lusa o presidente da federação académica de Lisboa, Pedro Neto Monteiro, que apelou a uma maior representatividade dos estudantes no âmbito do regime jurídico das instituições de ensino superior para que "possam ter mais voz". Solidário com a manifestação estudantil, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse que sua presença é um "ato de solidariedade para com os estudantes" do ensino secundário, que estão numa semana de luta e com os do superior. "Os do superior têm razão para estarem na luta por melhores condições de estudo e têm ainda o problema das propinas. O Governo quer impor uma linha em que quem tem dinheiro estudo e quem não tem fica de fora", criticou. No início da manifestação, o coordenador do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza, disse que o partido associa-se por inteiro aos estudantes que saem hoje à rua para dizer que as condições em relação ao custo de vida e da habitação "que lhes são dadas são absolutamente insuportáveis".