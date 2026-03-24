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Violência doméstica

Homem de 70 anos detido por maltratar a mulher em Ponte de Sor

24 mar, 2026 - 17:52 • Lusa

Arguido ficou sujeito à medida de coação de internamento preventivo em hospital psiquiátrico.

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Um homem, de 70 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de ter maltratado "física e psicologicamente" a sua mulher, de 64 anos, em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, foi esta terça-feira divulgado.

Em comunicado publicado no site da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público indicou que o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, na segunda-feira.

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Uma fonte do MP, contactada pela Lusa, acrescentou que o suspeito, que tem 70 anos, havia sido detido pela GNR no dia anterior, domingo, em Ponte de Sor, na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito.

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De acordo com comunicado da Procuradoria-Geral Regional de Évora, resulta "fortemente indiciado" que o arguido, que "evidencia dependência" de bebidas alcoólicas, "maltratava física e psicologicamente" a vítima, no interior da habitação onde ambos viviam.

Após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação de internamento preventivo em hospital psiquiátrico ou em outro estabelecimento análogo adequado.

A investigação, dirigida pelo MP de Ponte de Sor, está a cargo do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portalegre.

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