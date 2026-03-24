Isaltino e outros responsáveis acusados de desvio de 150 mil euros para refeições

A investigação passou a pente fino 1.441 refeições pagas pela Câmara de Oeiras, entre 2017 e 2024 .

Em causa estão alegados crimes de peculato e abuso de poder , indica um despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O autarca Isaltino Morais e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras foram acusados de desviarem 150 mil euros em 1.441 refeições , noticiou esta terça-feira a TVI/CNN Portugal .

De acordo com o despacho citado pela TVI/CNN Portugal, o Ministério Público (MP) considera que Isaltino Morais “formulou um desígnio de se apropriar de dinheiro pertença do erário público”.

O MP quer que Isaltino Morais devolva aos cofres da Câmara de Oeiras 70 mil euros, mais 79 mil euros de forma solidária a meias com os outros 22 arguidos no processo.

Autarquia refuta acusações

Contactado pela Renascença, Isaltino Morais remeteu para um comunicado enviado às redações, onde a Câmara de Oeiras “refuta todas as suspeitas e acusações realizadas pelo Ministério Público e reitera que sempre agiu dentro da legalidade”.

A autarquia garante que as “refeições de trabalho” de Isaltino Morais e dos outros responsáveis “foram realizadas em estrito cumprimento das normas legais aplicáveis e no âmbito do regular exercício de funções institucionais”.

“Estas iniciativas enquadram-se em práticas correntes e amplamente adotadas pela generalidade dos municípios portugueses, no âmbito de reuniões de trabalho, realização de visitas institucionais e receção de representantes de entidades públicas nacionais e internacionais.”

Disponível para colaborar com as autoridades, a Câmara de Oeiras esclarece ainda que “todas as despesas associadas foram devidamente processadas, documentadas e sujeitas aos mecanismos internos de controlo contabilístico, em conformidade com as regras da administração pública e da gestão financeira autárquica”.