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Linha de Sintra: normalização prevista para as 9h30

24 mar, 2026 - 08:01 • Redação

Um comboio parou fora dos limites de uma estação. O incidente provocou atrasos e também um ferido.

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Um incidente ocorrido na estação da Portela de Sintra está a provocar atrasos na circulação.

Um comboio não terá parado dentro dos limites da estação, obrigando os passageiros a sair das composições e a circular pela via.

Por volta das 8h00, os atrasos rondavam os 20 minutos.

A CP prevê a normalização da circulação para cerca das 9h30

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