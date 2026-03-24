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Linha de Sintra: normalização prevista para as 9h30
24 mar, 2026 - 08:01 • Redação
Um comboio parou fora dos limites de uma estação. O incidente provocou atrasos e também um ferido.
Um incidente ocorrido na estação da Portela de Sintra está a provocar atrasos na circulação.
Um comboio não terá parado dentro dos limites da estação, obrigando os passageiros a sair das composições e a circular pela via.
Por volta das 8h00, os atrasos rondavam os 20 minutos.
A CP prevê a normalização da circulação para cerca das 9h30
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