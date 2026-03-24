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​Ministro da Educação defende aumento das propinas de acordo com a inflação

24 mar, 2026 - 14:29 • Filipa Ribeiro , Cristina Nascimento

No dia em que os estudantes estão em protesto, Fernando Alexandre recusa a ideia de acabar com as propinas, considerando que tal seria uma medida regressiva.

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O ministro da Educação defende o aumento das propinas no Ensino Superior.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, no final de uma reunião com associações e federações de estudantes do ensino superior, Fernando Alexandre rejeitou a ideia de ceder às exigências dos estudantes que reivindicam a abolição das propinas.

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O governante considera que essa ser uma medida “regressiva” e defende o inverso.

“Aquilo que nós defendemos é que, de facto, a propina deve até ser atualizada de acordo com a taxa de inflação, porque, de facto, tem vindo a diminuir nos últimos anos”, afirmou.

Apesar de defender esta ideia, o governante não dá como certo o aumento, dado que “a discussão do orçamento [do Estado] será iniciada em breve e será discutido em Conselho de Ministros”.

Já sobre a capacidade de alojamento, o ministro garante que o próximo ano letivo começará com mais 14 mil camas nas residências, assegurando que há obras a ser concluídas que permitirá esse reforço nos "próximos meses".

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