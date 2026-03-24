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Quercus alerta para risco de contaminação do Zêzere devido às Minas da Panasqueira

24 mar, 2026 - 15:14 • Olímpia Mairos

Associação ambientalista pede reforço da fiscalização e monitorização da qualidade da água após colapso de barragem de lamas.

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A associação ambientalista Quercus alertou para o risco de contaminação do rio Zêzere com resíduos tóxicos provenientes das Minas da Panasqueira, na Beira Baixa, e pediu às autoridades um reforço da fiscalização e monitorização da qualidade da água.

Em causa está o colapso, em janeiro, da barragem de lamas da exploração mineira, que terá provocado o arrastamento de resíduos para linhas de água próximas. Segundo a Quercus, “uma considerável quantidade de resíduos inertes tóxicos” terá atingido a ribeira de Cebola, afluente do Zêzere.

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A associação ambientalista alerta para a presença de metais pesados como “chumbo e arsénio”, substâncias altamente tóxicas associadas à atividade mineira, sublinhando que a sua deteção nas margens do rio Zêzere reforça a necessidade de uma vigilância mais rigorosa.

O episódio levou mesmo à suspensão da captação de água num ponto de abastecimento local e obrigou à realização de análises por parte da Câmara Municipal da Covilhã, lembra a associação.

Para o Centro de Informação de Resíduos da Quercus, a situação levanta preocupações quanto à segurança do abastecimento público, lembrando que a barragem de Castelo do Bode, no rio Zêzere, fornece água à área da Grande Lisboa.

A associação ambientalista defende, por isso, uma intervenção urgente das entidades competentes. À Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pede que “garanta a resolução do passivo ambiental” associado à exploração mineira e ao recente colapso.

A Quercus reclama também estudos regulares à qualidade da água e análises biológicas em populações locais, apelando à APA e à ERSAR para que “cumpram com as suas obrigações legais de verificar e garantir o estado de saúde da população”.

À Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a associação pede uma inspeção à atividade do complexo mineiro, enquanto à empresa gestora, a Beralt Tin and Wolfram Portugal, exige medidas concretas para reduzir riscos ambientais.

Entre essas medidas estão o tratamento das escombreiras, o reforço da capacidade da estação de tratamento de águas residuais e a manutenção regular das infraestruturas por onde circulam efluentes tóxicos.

As Minas da Panasqueira, localizadas nos concelhos da Covilhã e do Fundão, estão em atividade há mais de um século e são das mais importantes explorações europeias de volfrâmio, estanho e cobre.

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