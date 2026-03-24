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HABITAÇÃO ESTUDANTIL
Tendas à porta do Instituto Superior Técnico? São estudantes em protesto
24 mar, 2026 - 15:17 • Ariana Cruz
Ação pretende sensibilizar a comunidade para o problema da habitação estudantil. 25% dos universitários de Lisboa já pensaram abandonar os estudos devido ao custo das rendas.
Quem hoje percorre o Instituto Superior Técnico depara-se com algo que não é comum na alameda da faculdade: tendas pregadas à calçada, onde se pode ler em folhas A4 frases que podiam ser encontradas em anúncios na internet.
“Quarto perto de metro 700€/m2”, “Residência em construção... Data de finalização...”, “Quarto com vista para a Alameda. Não mobilado. 750€ mês” são algumas delas. Estatísticas sobre a habitação estudantil também estão afixadas a grades que envolvem o acampamento que será desmontado ainda esta terça-feira, ao final do dia.
Demoraram cerca de duas a três horas a ser montadas, mas representam um problema com vários anos e com “tendência a agravar-se devido às tempestades”, diz António Jarmela, presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico.
“O nosso objetivo é sensibilizar toda a comunidade que passa por aqui para esta temática. O alojamento estudantil é um grande problema em Lisboa e prevê-se que piore devido ao mau tempo. Afixamos estatísticas nesse sentido também”, complementa o presidente da Associação de Estudantes.
Ser estudante deslocado em Lisboa é a realidade de muitos jovens portugueses que, por preferência ou por necessidade, abandonam as suas casas e viajam em direção à capital. Ainda assim, os custos são em muitos casos incomportáveis. “Há muitos estudantes que não equacionam vir para Lisboa devido ao custo da habitação”, acrescenta António Jarmela.
Segundo um inquérito da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa realizado recentemente, 70% dos alunos afirmam que a habitação é um dos principais fatores de desincentivo à candidatura ao ensino superior em Lisboa. O mesmo inquérito revela que 64% dos estudantes pagam mais de 450 euros por quarto.
Noutro inquérito, este da Federação Académica de Lisboa, os dados revelam que 43% dos estudantes deslocados não têm qualquer contrato de arrendamento e 60% referem que a ausência de contrato resulta da recusa do senhorio.
De acordo com o mesmo inquérito, 25% dos universitários de Lisboa já pensaram abandonar os estudos devido ao custo das rendas. Esta terça-feira, dia 24 de março, Portugal assinala o Dia do Estudante.
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