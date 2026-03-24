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Tio detido por suspeita de abuso sexual de duas sobrinhas em Alenquer

24 mar, 2026 - 10:53 • Olímpia Mairos

Suspeito terá abusado das menores em 2017; investigação começou após alerta dado por escola às autoridades.

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Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de duas sobrinhas, em Alenquer. As vítimas tinham 7 e 10 anos à data dos factos, que remontam a 2017.

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Em comunicado, a PJ indica que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado”, alegadamente ocorridos na sua residência.

A investigação teve início após um alerta feito por uma escola, que comunicou a situação à GNR.

“A investigação teve origem numa comunicação efetuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali reportou os factos”, refere a Polícia Judiciária.

O inquérito é conduzido pela Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, que reuniu provas consideradas consistentes pelas autoridades.

Segundo a PJ, foram “recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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