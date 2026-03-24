Tio detido por suspeita de abuso sexual de duas sobrinhas em Alenquer

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de duas sobrinhas, em Alenquer. As vítimas tinham 7 e 10 anos à data dos factos, que remontam a 2017.

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Em comunicado, a PJ indica que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado”, alegadamente ocorridos na sua residência.

A investigação teve início após um alerta feito por uma escola, que comunicou a situação à GNR.

“A investigação teve origem numa comunicação efetuada pela GNR, após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali reportou os factos”, refere a Polícia Judiciária.

O inquérito é conduzido pela Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, que reuniu provas consideradas consistentes pelas autoridades.

Segundo a PJ, foram “recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.