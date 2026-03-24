​Tuberculose. Incidência em Portugal desce, mas ainda está longe das metas da OMS

Portugal alcançou em 2024 a mais baixa taxa de incidência de tuberculose, com 14,3 casos por 100 mil habitantes-ano em 2024.

"Não é assim tanto, é uma doença relativamente infrequente, mas a velocidade com que estamos a diminuir a taxa de incidência não é a suficiente para conseguirmos atingir os objetivos de redução de 90% de incidência até 2035", admite na Renascença Sofia Sousa, adjunta do Programa Nacional para a Tuberculose da Direção-Geral da Saúde (PNT-DGS).

"Ainda há um longo caminho a fazer", acrescenta a responsável.

De acordo com o relatório do PNT-DGS, o país não reduziu o atraso no diagnóstico face a 2023 e a espera continua nos 81 dias.

“Este atraso tem a ver, por um lado, com o tempo que a pessoa demora a procurar os serviços de saúde (…) Desde o momento em que o doente entra no sistema de saúde até ter um diagnóstico e iniciar um tratamento de tuberculose estamos com 14 dias de demora atribuíveis ao sistema de saúde. Também é algo que temos de trabalhar”, afirma a adjunta do PNT-DGS.

Migrantes apresentam risco acrescido

O relatório do PNT-DGS, divulgado neste Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, confirma Lisboa e Porto como os distritos onde a situação continua a ser mais preocupante, com a população migrante a ser fator acrescido de preocupação.

“São pessoas que vêm de países onde a incidência de tuberculose é muito mais elevada do que em Portugal. (…) Se as condições de vida e trabalho forem precárias, se tiverem eles próprios fatores de risco — infeção por VIH, outras comorbilidades — vão ser uma população especialmente vulnerável”, afirma Sofia Sousa.