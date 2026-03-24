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​Tuberculose. Incidência em Portugal desce, mas ainda está longe das metas da OMS

24 mar, 2026 - 07:00 • André Rodrigues

Organização Mundial da Saúde pretende reduzir a incidência da tuberculose em 90% até 2035. Em Portugal, o relatório de 2024 aponta para 14 casos por 100 mil habitantes. Lisboa e Porto concentram maior incidência. Migrantes apresentam risco três vezes superior. O Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose assinala-se esta terça-feira.

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​Tuberculose. Incidência em Portugal desce, mas ainda está longe das metas da OMS
Ouça as declarações de Sofia Sousa. Foto: EPA

Portugal alcançou em 2024 a mais baixa taxa de incidência de tuberculose, com 14,3 casos por 100 mil habitantes-ano em 2024.

"Não é assim tanto, é uma doença relativamente infrequente, mas a velocidade com que estamos a diminuir a taxa de incidência não é a suficiente para conseguirmos atingir os objetivos de redução de 90% de incidência até 2035", admite na Renascença Sofia Sousa, adjunta do Programa Nacional para a Tuberculose da Direção-Geral da Saúde (PNT-DGS).

"Ainda há um longo caminho a fazer", acrescenta a responsável.

De acordo com o relatório do PNT-DGS, o país não reduziu o atraso no diagnóstico face a 2023 e a espera continua nos 81 dias.

“Este atraso tem a ver, por um lado, com o tempo que a pessoa demora a procurar os serviços de saúde (…) Desde o momento em que o doente entra no sistema de saúde até ter um diagnóstico e iniciar um tratamento de tuberculose estamos com 14 dias de demora atribuíveis ao sistema de saúde. Também é algo que temos de trabalhar”, afirma a adjunta do PNT-DGS.

Migrantes apresentam risco acrescido

O relatório do PNT-DGS, divulgado neste Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, confirma Lisboa e Porto como os distritos onde a situação continua a ser mais preocupante, com a população migrante a ser fator acrescido de preocupação.

São pessoas que vêm de países onde a incidência de tuberculose é muito mais elevada do que em Portugal. (…) Se as condições de vida e trabalho forem precárias, se tiverem eles próprios fatores de risco — infeção por VIH, outras comorbilidades — vão ser uma população especialmente vulnerável”, afirma Sofia Sousa.

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“É importante que as pessoas saibam como fazer para aceder ao tratamento preventivo ou ao tratamento de tuberculose de doença caso tenham sintomatologia sugestiva”, acrescenta.

Questionada sobre a possibilidade de os casos na população migrante porem em causa a diminuição da incidência, Sofia Sousa lembra que “a tuberculose fragiliza sobretudo estes grupos”.

No entanto, “sendo uma doença transmitida de pessoa a pessoa, só teremos controlo quando conseguirmos eliminá-la como um problema de saúde pública”.

Homens são dois terços dos casos. 2,4% são crianças

A tuberculose mantém um padrão mais marcado nos homens, associado a fatores como “consumo de álcool, tabagismo e doenças respiratórias crónicas”, que se concentram mais no sexo masculino.

Além disso, 2,4% dos casos foram identificados em crianças e adolescentes.

Um número que Sofia Sousa diz não ser preocupante e que “ocorre porque há sempre um adulto que transmitiu a doença”. Por isso, a partir do momento em que a criança tem uma exposição, a diretora-adjunta do PNT recomenda que “deve fazer um rastreio, um tratamento preventivo, de forma a não ter doença”.

“Isto exige uma vigilância reforçada na população infantil”, conclui.

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