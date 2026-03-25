Antigo presidente do INEM critica processos disciplinares na greve de 2024

"Não me sinto minimamente conivente ou cúmplice daquilo que poderão ter sido mortes associadas ao momento da greve" , salientou.

Durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, entre 30 de outubro e 4 de novembro de 2024, registaram-se 12 mortes, três das quais associadas a atrasos no socorro, segundo a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Luís Meira falava na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao INEM para apurar responsabilidades durante a greve no final de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

"Aquilo que eu teria feito era não abrir processo disciplinar nenhum" , declarou, apesar de respeitar a decisão do então presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Janeiro.

O antigo presidente do INEM Luís Meira afirmou esta quarta-feira que nunca teria aberto qualquer processo disciplinar aos profissionais durante a greve de 2024, considerando "vergonhoso" que se tenha sugerido responsabilizar os operacionais do CODU.

"Não há mínima noção do que é a gestão do conhecim(...)

O antigo presidente do INEM criticou o primeiro relatório da IGAS, afirmando que, "por muito que o inspetor-geral tente dizer que não", o documento insinuava a necessidade de processos disciplinares ao médico e ao técnico de emergência pré-hospitalar envolvidos.

"Acho que isso foi vergonhoso", considerou. O ex-responsável defendeu que os profissionais mereciam reconhecimento e não punição.

"Não fugiram do CODU [Centros de Orientação de Doentes Urgentes], estiveram lá, deram a cara, trabalharam enquanto o mundo estava a acabar à sua volta e a recompensa é esta", lamentou.

Luís Meira acrescentou que, se estivesse em funções, teria "mandado publicar um louvor no dia a seguir a todos os que tiveram de serviço no CODU".

Composta por 24 deputados para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.