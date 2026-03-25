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Porto
Avião de JD Vance faz escala no Porto (mas sem ele a bordo)
25 mar, 2026 - 12:05 • Olímpia Mairos
Aeronave militar deverá partir esta tarde para a Macedónia, mas não transporta JD Vance, apurou a Renascença.
Um avião habitualmente utilizado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, está estacionado no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e deverá descolar esta quarta-feira, cerca das 13h00, com destino a Skopje, na Macedónia.
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Trata-se de um Boeing C-32, versão militar do Boeing 757-200, operado pela Força Aérea norte-americana e normalmente utilizado no transporte de altas figuras do governo dos EUA, como o vice-presidente ou o secretário de Estado.
Apesar de ser frequentemente designado como Air Force Two, essa designação apenas se aplica quando transporta membros da administração norte-americana. Segundo apurou a Renascença, não é o caso desta operação, tratando-se de um voo militar de rotina.
Segundo o Jornal de Notícias, a aeronave aterrou no Porto ao final da tarde de terça-feira, proveniente da base Andrews, nos arredores de Washington DC, numa chegada que não passou despercebida.
O avião encontra-se estacionado numa posição remota, mas na plataforma principal do aeroporto, estando a ser patrulhado regularmente por viaturas da PSP e rodeado por vários veículos de apoio.
A presença deste tipo de aeronave no aeroporto do Porto tem gerado curiosidade, sobretudo pela associação habitual ao transporte de altas figuras do governo norte-americano, apesar de, neste caso, não estar em causa qualquer deslocação oficial de JD Vance.
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