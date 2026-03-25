Braga combate cheias no rio Este e ganha parque ecológico de 12 hectares

A Câmara de Braga aprovou esta quarta-feira a abertura de concurso público, por 2,5 milhões de euros, para um projeto no rio Este que resultará num parque ecológico com cerca de 12 hectares.

"São 12 hectares que vão passar a estar disponíveis à população, além de se resolver a questão das cheias em Ferreiros, que também é uma questão que vem sendo abordada há muitos anos", referiu o presidente da Câmara, João Rodrigues.

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Em causa o projeto de criação de bacia de retenção e renaturalização das margens do rio Este, num troço de 700 metros de extensão do rio e zona envolvente, a jusante do parque industrial da Bosch, para reforçar a resiliência daquele sistema fluvial e a diminuição da vulnerabilidade da população, património e atividades económicas existentes na sua proximidade a danos decorrentes de cheias.

A intervenção visa, assim, aumentar a segurança de pessoas e bens, maximizando a capacidade de resiliência hidrológica e hidráulica daquela zona ribeirinha face ao atual risco de cheias e inundações e demais alterações ambientais e sociais emergentes.

Paralelamente, refere a proposta aprovada esta quarta-feira, reforça-se a conectividade ecológica e cria-se um ambiente "mais saudável, com impactos positivos significativos adicionais, ao nível da qualidade visual e funcional da paisagem envolvente e da própria literacia ambiental da população em geral".

Para o efeito, propõe-se um conjunto de ações e soluções amigas do ambiente e de adaptação às alterações climáticas e equilíbrio carbónico. Após adjudicação, a obra terá um prazo de execução de um ano.

Na reunião desta quarta-feira, foi também aprovada a abertura de concurso público, por 504 mil euros, para a criação de uma barreira de proteção e renaturalização da margem esquerda do rio Cávado, junto ao parque industrial de Padim da Graça, em cerca de 470 metros de extensão.

O prazo de execução é, igualmente, de 365 dias.