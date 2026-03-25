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Cadáver encontrado no rio Douro em Castelo de Paiva
25 mar, 2026 - 13:43 • Lusa
Não são claras as circunstâncias por trás do incidente.
Um cadáver foi encontrado na manhã desta quarta-feira no rio Douro junto ao Cais da Sardoura, em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte da GNR.
Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado "perto das 11h00" por um popular que avistou o cadáver na margem do rio.
Pelas 12h30, além da GNR, estavam no local os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, num total de sete operacionais e quatro viaturas.
Não são claras, neste momento, as circunstâncias por trás do incidente.
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