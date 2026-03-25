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Câmara de Lisboa aprova 880 mil euros para apoio às Marchas Populares

25 mar, 2026 - 23:34 • Lusa

Marchas Populares, com raízes nas festas de bairro e "fortemente influenciadas pelo fado e pela cultura local", são um "símbolo identitário da cidade de Lisboa", acredita o vereador da Cultura de Lisboa.

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A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, a atribuição de 880 mil euros para apoiar as 22 coletividades participantes nas Marchas Populares de 2026, correspondendo a 40 mil euros a cada.

Segundo a proposta subscrita pelo vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), este apoio pretende garantir "os meios financeiros adequados à preparação e concretização" das Marchas Populares de Lisboa de 2026, iniciativa que integra o programa das festas da cidade, que se celebram anualmente em junho.

No documento aprovado, o vereador da Cultura reforça que as Marchas Populares, com raízes nas festas de bairro e "fortemente influenciadas pelo fado e pela cultura local", são um "símbolo identitário da cidade de Lisboa".

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À semelhança do ano anterior, a proposta determina a transferência do valor global de 880 mil euros, "repartido em partes iguais de 40 mil euros" pelas 22 coletividades que organizam as seguintes marchas participantes, das quais 20 a concurso.

De acordo com a Câmara de Lisboa, as Marchas Populares "contribuem simultaneamente, para a dinamização económica de inúmeras entidades ligadas à vida associativa e cultural dos bairros históricos do concelho".

As Marchas Populares de Lisboa remontam ao início do século XX, mas só ganharam notoriedade em 1932, quando foram institucionalizadas como competição entre bairros, que culmina no habitual desfile na Avenida da Liberdade, na noite de 12 para 13 de junho.

No âmbito do concurso, cada bairro em competição promove a sua marcha, com trajes originais e coreografias, fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de vários meses.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, composto por 17 membros, integra oito eleitos de PSD/CDS-PP/IL e de uma independente ex-Chega, que juntos governam com maioria absoluta, quatro vereadores do PS, um do Livre, um do BE, um do PCP e um do Chega.

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