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Caso do menor suspeito de matar a mãe em Vagos: primeira sessão do julgamento decorreu sem incidentes

25 mar, 2026 - 15:23 • Olímpia Mairos

Tribunal de Aveiro revela que jovem prestou declarações durante toda a manhã; audiência prossegue à porta fechada para proteger identidade do menor.

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O Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro informou esta quarta-feira que a primeira sessão da audiência do processo tutelar educativo nº 6015/25.9T9AVR, relacionado com o caso do menor suspeito de ter matado a mãe em Vagos, decorreu sem incidentes.

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De acordo com o comunicado, a sessão teve início cerca das 9h30, com a juíza a identificar as questões relevantes para a decisão e os meios de prova a produzir.

O Ministério Público e a defesa foram convidados a indicar provas adicionais, tendo o defensor solicitado esclarecimentos por parte do médico pedopsiquiatra e do psicólogo responsáveis pelos relatórios do processo — pedido que foi deferido.

Seguiu-se a fase de produção de prova, com o menor a prestar declarações, “que o quis fazer” durante toda a manhã, lê-se no documento.

Como não foi possível ouvir todas as testemunhas previstas para esse período, houve necessidade de reorganizar os trabalhos, passando algumas para a tarde e outras para o dia seguinte.

A audiência foi interrompida por volta das 13h00 e retomada durante a tarde, conforme previsto.

No comunicado, assinado pelo juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, Jorge Bispo, sublinha-se que, devido ao impacto mediático do caso e à necessidade de proteger a identidade e a vida privada do menor, foi determinada a exclusão de publicidade da audiência e dos restantes atos processuais.

“A sessão decorreu com normalidade, não se tendo suscitado qualquer incidente”, refere ainda a nota oficial.

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