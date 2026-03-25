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Cuidado com QR Codes falsos: burla “quishing” pode roubar dinheiro só ao apontar a câmara

25 mar, 2026 - 14:43 • Olímpia Mairos

GNR alerta para códigos adulterados em restaurantes e multas. Veja o vídeo e saiba como evitar fraudes que instalam malware ou desviam pagamentos.

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Quando vai a um restaurante e, em vez de um menu em papel, encontra um QR Code na mesa, já pensou que pode estar a ser alvo de burla? O cenário é cada vez mais comum e pode acontecer sem dar conta. O alerta é da Guarda Nacional Republicana, que tem vindo a avisar para os riscos desta prática nas redes sociais.

“Veja este menu e este QR Code. Se eu fizer isto, perde o seu dinheiro só por apontar a câmara . Hoje em dia, em todo o lado há um QR Code e esta técnica engana até os mais atentos”, refere a GNR, aconselhando os cidadãos a verem o vídeo divulgado nas suas redes sociais.

A burla chama-se “quishing” e consiste na criação de códigos falsos que encaminham a vítima para sites maliciosos, muitas vezes sem que se aperceba. “Basta que alguém tenha colado um QR Code falso por cima do verdadeiro, substituindo o código legítimo”, alerta a autoridade.

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O esquema pode surgir em várias situações do dia-a-dia, incluindo em talões de multas de estacionamento. “Das duas uma: ou o leva a fazer um pagamento para a conta do burlão, ou instala malware no seu telefone”, explica a GNR.

As consequências podem ser graves, desde o roubo de dados bancários e pessoais até ao acesso a passwords. Por isso, a força de segurança recomenda: “Esteja atento, verifique se o QR Code parece colado ou alterado e confirme sempre o link antes de prosseguir.”

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