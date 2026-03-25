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Duas mulheres encontradas mortas em Mêda. Suspeito detido

25 mar, 2026 - 16:21 • Ricardo Vieira

As vítimas estavam dadas como desaparecidas em França. Duas crianças, em poder do suspeito, estão bem de saúde.

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Duas mulheres foram encontradas mortas esta quarta-feira em Mêda, no distrito da Guarda, avança a estação de televisão francesa BFMTV.

As vítimas estavam dadas como desaparecidas em França. Residiam na zona de Aveyron, no centro-sul de França.

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De acordo com a BFMTV, as mulheres eram a atual e a ex-companheira de um homem que foi detido na terça-feira, em Mêda, por suspeita de rapto.

Com o suspeito estavam dois filhos, um rapaz de 12 anos e uma menina de um ano e meio, que estão bem de saúde.

O rapaz era fruto da relação com a ex-companheira e a menina da atual relação.

O procurador de Rodez, em França, tinha anunciado no domingo a abertura de um inquérito por “rapto e sequestro de várias pessoas”, na sequência de uma denúncia apresentada por um familiar na sexta-feira.

Um alerta foi de imediato transmitido pelas autoridades francesas a outros países europeus.

De acordo com o jornal "Le Parisien", o suspeito foi identificado como Cédric Prizzon, um antigo polícia e jogador de râguebi de 42 anos.

[em atualização]

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