Exército estreia drone de ataque "com sucesso"

O Exército português testou esta quarta-feira, pela primeira vez e "com sucesso", um drone de ataque e anunciou a criação de unidades especializadas em drones e sistemas antidrone, com reforço de formação e recrutamento numa aposta no combate moderno. "Estamos a preparar o futuro [...] fizemos os testes dos "drones de ataque", com sucesso, e é uma capacidade em que o Exército está a investir", afirmou à Lusa o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Eduardo Mendes Ferrão, no Campo Militar de Santa Margarida, Constância, no distrito de Santarém. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O anúncio surge no dia em que o Exército testou, pela primeira vez, um drone de ataque - também conhecido como "loitering munition" – num exercício multinacional com Espanha e França, num momento considerado inédito na força terrestre portuguesa. "É adquirir o que já existe no mercado, mas também desenvolver sistemas totalmente feitos em Portugal, com a indústria e tecnologia nacionais", acrescentou o responsável, sublinhando a aposta na inovação e na autonomia tecnológica.

O teste decorreu no âmbito do exercício Strong Impact 2026, o maior treino anual de artilharia, que juntou 417 militares, incluindo de Espanha e França, e incluiu uma sessão de fogos reais com integração de sistemas não tripulados. Este tipo de drone distingue-se por poder permanecer no ar, identificar alvos em tempo real e atacar apenas no momento mais adequado, permitindo maior precisão e menor risco de danos colaterais face aos sistemas tradicionais. "Aquilo que vemos nos conflitos atuais mostra que os fogos continuam relevantes, mas têm de ser modernizados", disse Mendes Ferrão, apontando para uma transformação mais ampla da artilharia e dos sistemas de combate. Segundo o general, esta modernização inclui também a aquisição de novos obuses, mísseis antiaéreos e sistemas de comando e controlo, bem como o desenvolvimento de capacidades antidrone, cujas primeiras entregas são esperadas a partir do próximo ano. "Hoje, numa guerra digitalizada, precisamos de sistemas de comando e controlo que permitam trabalhar de forma integrada com as outras armas e com os nossos aliados", afirmou. Além da componente tecnológica, o chefe do Exército destacou como principal desafio a formação de militares, alertando para a necessidade de adaptação rápida às novas exigências operacionais.