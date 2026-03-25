GNR reforça fiscalização no Algarve durante Mundial de Superbikes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai levar a cabo a operação “Moto I” entre os dias 26 e 29 de março, com um reforço do patrulhamento, controlo e fiscalização rodoviária no Autódromo Internacional do Algarve e nas principais vias de acesso, devido à realização do World Superbikes 2026.

Em comunicado, a GNR explica que a operação tem como objetivo “contribuir para a segurança dos participantes e do público, bem como assegurar o ordenamento, fiscalização e fluidez do trânsito”, numa altura em que se prevê um aumento significativo do tráfego na região.

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O campeonato decorre entre 27 e 30 de março, em Portimão, e deverá atrair milhares de espectadores, muitos dos quais em veículos de duas rodas. “Prevê-se um aumento significativo do volume de tráfego, em particular de motociclos”, sublinha a autoridade.

A GNR alerta que eventos desta dimensão “geram um elevado afluxo e concentração de espectadores, podendo provocar constrangimentos relevantes à circulação rodoviária”, justificando a adoção de medidas especiais. O patrulhamento será direcionado para “as vias com maior intensidade de tráfego” e para os períodos mais críticos.

Motociclistas entre os mais vulneráveis

Os condutores de veículos de duas rodas continuam a ser um grupo de risco. Entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais envolveram motociclos, bem como 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves.

Só em 2025 foram registados 8.015 acidentes, dos quais resultaram 114 mortos (cerca de 30% do total), 643 feridos graves e 5.670 feridos leves.

“Os condutores de motociclos são particularmente vulneráveis, uma vez que as consequências dos acidentes tendem a ser mais graves”, refere a GNR.

Mais fiscalização e apelo à prudência

Durante a operação, a GNR vai reforçar a presença no terreno, garantindo “maior visibilidade policial e uma rápida capacidade de resposta”, sobretudo nos acessos ao Algarve.

O objetivo passa por “garantir a fluidez do tráfego rodoviário, apoiar os utentes e promover deslocações mais seguras”.

A força de segurança deixa ainda recomendações aos condutores, apelando a comportamentos responsáveis: uso de capacete homologado, velocidade adequada, distância de segurança e evitar manobras perigosas.

A GNR alerta ainda para riscos acrescidos, como condução sob efeito de álcool ou drogas e a falta de manutenção dos veículos, pedindo atenção redobrada durante os dias do evento.