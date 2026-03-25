Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR reforça fiscalização no Algarve durante Mundial de Superbikes

25 mar, 2026 - 10:03 • Olímpia Mairos

Operação “Moto I” decorre entre 26 e 29 de março, com foco na segurança dos motociclistas e na gestão do tráfego durante o World Superbikes em Portimão.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai levar a cabo a operação “Moto I” entre os dias 26 e 29 de março, com um reforço do patrulhamento, controlo e fiscalização rodoviária no Autódromo Internacional do Algarve e nas principais vias de acesso, devido à realização do World Superbikes 2026.

Em comunicado, a GNR explica que a operação tem como objetivo “contribuir para a segurança dos participantes e do público, bem como assegurar o ordenamento, fiscalização e fluidez do trânsito”, numa altura em que se prevê um aumento significativo do tráfego na região.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O campeonato decorre entre 27 e 30 de março, em Portimão, e deverá atrair milhares de espectadores, muitos dos quais em veículos de duas rodas. “Prevê-se um aumento significativo do volume de tráfego, em particular de motociclos”, sublinha a autoridade.

A GNR alerta que eventos desta dimensão “geram um elevado afluxo e concentração de espectadores, podendo provocar constrangimentos relevantes à circulação rodoviária”, justificando a adoção de medidas especiais. O patrulhamento será direcionado para “as vias com maior intensidade de tráfego” e para os períodos mais críticos.

Motociclistas entre os mais vulneráveis

Os condutores de veículos de duas rodas continuam a ser um grupo de risco. Entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais envolveram motociclos, bem como 32% dos feridos graves e 20% dos feridos leves.

Só em 2025 foram registados 8.015 acidentes, dos quais resultaram 114 mortos (cerca de 30% do total), 643 feridos graves e 5.670 feridos leves.

“Os condutores de motociclos são particularmente vulneráveis, uma vez que as consequências dos acidentes tendem a ser mais graves”, refere a GNR.

Mais fiscalização e apelo à prudência

Durante a operação, a GNR vai reforçar a presença no terreno, garantindo “maior visibilidade policial e uma rápida capacidade de resposta”, sobretudo nos acessos ao Algarve.

O objetivo passa por “garantir a fluidez do tráfego rodoviário, apoiar os utentes e promover deslocações mais seguras”.

A força de segurança deixa ainda recomendações aos condutores, apelando a comportamentos responsáveis: uso de capacete homologado, velocidade adequada, distância de segurança e evitar manobras perigosas.

A GNR alerta ainda para riscos acrescidos, como condução sob efeito de álcool ou drogas e a falta de manutenção dos veículos, pedindo atenção redobrada durante os dias do evento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda